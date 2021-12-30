Пьяный житель Коми угнал у друга «Шкоду» и попал в ДТП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Троицко-Печорском районе 23-летнего местного жителя подозревают в угоне «Шкоды». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился местный житель 1976 года рождения. Мужчина рассказал, что у него угнали «Шкоду». Под подозрение попал его приятель. Правоохранители выяснили, что в тот день мужчины выпивали. Приятель потерпевшего незаметно взял ключи и поехал кататься. Однако злоумышленник попал в ДТП: машина съехала с дороги. Там автомобиль и обнаружили полицейские. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали. Фигурант признался в содеянном.

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