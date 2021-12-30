В Коми целый поселок остался без воды и отопления

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В четверг, 30 декабря, поселок Синдор Княжпогостского района остался без воды и отопления. Об этом сообщили местные жители.

Утром в Синдоре начали устранять две коммунальные аварии. В поселке отключилось отопление и вода. Тех, кто отвел детей в садик, просят забрать их из-за низкой температуры в помещениях. Рабочие устраняют аварию на теплосети. Проблема с водой возникла из-за замыкания на линии электропередачи, питающей скважину. Как передает БНК, в настоящее время ведутся ремонтные работы.

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