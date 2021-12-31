В Коми выписано 700 протоколов о нарушении масочного режима

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Минюст Коми сообщил, что в республике в течение 2021 года прошли более 200 рейдов по соблюдению масочного режима. Профилактические беседы представители ведомства провели с более 8000 местными жителями. Всего составлено более 700 протоколов об административных штрафах.

– Региональным Минюстом с участием представителей органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных органов власти проводятся рейды на объектах оптово-розничной торговли, общественного питания и общественного транспорта в дневное время, – отметили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что в 2022 году проверки соблюдения масочного режима продолжаться. Размер штрафа, отметили в минюсте, составляет для граждан от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

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