Сотрудница учреждения культуры в Коми оказалась мошенницей

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В Сыктывкарском городском суде признали виновной в мошенничестве 44-летнего главного бухгалтера учреждения культуры. Женщине удалось присвоить порядка 800 тысяч рублей.

Установлено, что свои махинации она проводила в период с 2016 по 2018 годы, внося недостоверные сведения в регистры бухучета. Таким способом она получала пособия по нетрудоспособности и другие выплаты.

Суд назначил подсудимой наказание в виде полутора лет условно, приняв во внимание то, что она погасила причиненный ущерб. Также ее лишили права заниматься финансово-хозяйственной и бухгалтерской деятельностью на два года.

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