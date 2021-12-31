В Коми столкнулись автобус и КамАЗ: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 30 декабря, под Усинском столкнулись автобус ПАЗ и грузовик КамАЗ, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 20:50. 58-летний мужчина ехал за рулем автобуса со стороны Ухты в сторону Усинска. Выезжая на подъезд к Усинску, водитель не уступил дорогу КамАЗу. В итоге автобус и грузовик столкнулись. КамАЗ ехал из Усинска в сторону трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. В результате ДТП пострадал водитель автобуса. Он получил растяжение и ушиб правой стопы. Пострадавшего увезли в больницу. Уточняется, что мужчина был пристегнут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре столкнулись Kia и Audi: пострадали два человека