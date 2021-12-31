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Общество31 декабря 2021 13:15

В первые дни января температура воздуха будет ниже на четыре градуса

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Стало известно, какими будут первые дни января 2020 года в Коми. По данным региональных метеорологов, первая декада выдастся холоднее на пару градусов, чем декабрь.

- В целом средняя температура за первые 10 дней января только в южных районах ожидается около нормы, в центральных и северных - на два-четыре градуса ниже, - говорят синоптики Коми.

Республика под влиянием циклонов с Северной Атлантики. Из-за этого в Коми погода будет нестабильной и часто переменчивой. За окном то потеплеет, то ударят морозы, обещают метеорологи.

Также ожидаются снегопады. И в отдельные дни на крайнем северо-востоке и на крайнем юге они будут сильными.

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