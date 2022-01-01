В Коми устранили аварию, оставившую без тепла более 20 домов

Фото: пресс-служба главы Коми

В Печоре устранили аварию на теплотрассе, из-за которой без отопления оставались более 20 домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как сообщалось ранее, 30 декабря на теплотрассе в Печоре произошла авария. В результате без отопления остались более 20 домов. В городе ввели режим ЧС. На место вылетал глава Коми Владимир Уйба.

В МЧС отметили, что работы по ликвидации аварии на сетях теплоснабжения в Печоре завершились.

– Все потребители подключены к отоплению без последствий, – говорится в сообщении.

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