Первым в 2022 году новорожденным в Коми стал мальчик из Сыктывкара

Фото: Минздрав Коми

В 2022 году первым новорожденным в Коми стал мальчик из Сыктывкара. Об этом сообщили в родильном доме Кардиологического диспансера.

Первые роды в 2022 году зарегистрировали в 3:05. На свет появился мальчик. Сыктывкарка родила третьего ребенка в семье. Всего в новогоднюю ночь на свет появилось трое детей. В Ухте первой появилась девочка. Роды зарегистрировали в 3.50. Женщина из Чиньяворыка родила четвертого ребенка в семье.

В Воркуте первым в этом году, в 7:40, появился мальчик. Он будет третьим ребенком в семье. Всего с 19.00 31 декабря в медицинском учреждении родилось трое детей. За полчаса до Нового года воркутинка родила сына, который тоже стал третьим ребенком.

В Коми республиканском перинатальном центре первые роды в 2022 году случились в 9:20. Женщина из Усть-Вымского района родила четвертого ребенка - девочку. Всего же с девяти утра 31 декабря родились пять детей.

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