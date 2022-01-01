В Коми горел дом: погиб 50-летний мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В Койгородском районе горел дом, в результате чего погиб мужчина 1961 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в поселке Койдим. Через семь минут на место прибыли пожарные. К тому времени семь человек эвакуировались из дома самостоятельно. Когда пожар потушили, сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины 1961 года рождения. Площадь возгорания составила 36 квадратных метров. На месте происшествия работали восемь человек и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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