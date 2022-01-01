В ДТП с двумя легковушками в Сыктывкаре пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 31 декабря, в Сыктывкаре столкнулись ВАЗ-2115 и Hyundai Solaris, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 13.50. 20-летний молодой человек ехал на «Ладе» по Сысольскому шоссе со стороны Пушкинского проезда в сторону улицы Морозова. На перекрестке с Маркова ВАЗ поехал на красный свет и врезался в Hyundai.

В результате ДТП пострадала 51-летняя женщина, находившаяся в салоне отечественной легковушки. У нее диагностировали ушиб голеностопного сустава и перелом грудины. В ГИБДД уточнили, что женщина была пристегнута.

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