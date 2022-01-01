Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 января 2022 9:59

В ДТП с двумя легковушками в Сыктывкаре пострадала женщина

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 31 декабря, в Сыктывкаре столкнулись ВАЗ-2115 и Hyundai Solaris, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 13.50. 20-летний молодой человек ехал на «Ладе» по Сысольскому шоссе со стороны Пушкинского проезда в сторону улицы Морозова. На перекрестке с Маркова ВАЗ поехал на красный свет и врезался в Hyundai.

В результате ДТП пострадала 51-летняя женщина, находившаяся в салоне отечественной легковушки. У нее диагностировали ушиб голеностопного сустава и перелом грудины. В ГИБДД уточнили, что женщина была пристегнута.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми столкнулись автобус и КамАЗ: пострадал водитель