В Коми горел дом: пострадали двое детей и один взрослый

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В субботу, 1 января, в Усинске горел жилой многоквартирный дом, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 1.50. На улице Молодежной загорелась многоэтажка. Через три минуты на место прибыли пожарные. Они спасли двух детей и одного взрослого. Их передали медикам. Кроме того, 54 человека эвакуировались из дома самостоятельно. В 2.31 пожар удалось потушить. К счастью, в результате случившегося никто не погиб. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На месте происшествия работали девять человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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