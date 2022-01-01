Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 января 2022 11:06

За сутки в Сыктывкаре 57 человек заразились коронавирусом

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По состоянию на субботу, 1 января, в Сыктывкаре зафиксировали 57 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 362 человека. За все время из больниц выписали 83 170 пациентов. За сутки в республике заразились 168 человек. Всего в Коми зафиксировали 97 462 случая заболевания коронавирусом.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 57 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 40 человек, в Усинске – 11, а в Воркуте – девять. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением остаются 4 483 человека. За последние сутки в Коми скончались шестеро больных коронавирусом. За весь период пандемии в республике зафиксировали 2638 смертельных случаев среди людей с таким диагнозом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За сутки в Коми скончались шесть больных коронавирусом

В республике заболели 168 человек