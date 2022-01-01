За сутки в Сыктывкаре 57 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на субботу, 1 января, в Сыктывкаре зафиксировали 57 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 362 человека. За все время из больниц выписали 83 170 пациентов. За сутки в республике заразились 168 человек. Всего в Коми зафиксировали 97 462 случая заболевания коронавирусом.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 57 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 40 человек, в Усинске – 11, а в Воркуте – девять. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением остаются 4 483 человека. За последние сутки в Коми скончались шестеро больных коронавирусом. За весь период пандемии в республике зафиксировали 2638 смертельных случаев среди людей с таким диагнозом.

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