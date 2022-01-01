Путин назначил пять новых судей в Коми

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин назначил пять судей в Коми. Соответствующий указ размещен на портале

Так, судьей Сыктывкарского городского суда назначена Наталья Прилепова. Должность в Сосногорском городском суде заняла Евгения Аксютко. В Сысольском районе будет работать Екатерина Устюжанинова. Судьей Ухтинского городского суда стала Оксана Яковенко. Трудиться в Эжвинском районе Сыктывкара будет Ксения Терентьева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ряде судов Коми произошли кадровые перестановки