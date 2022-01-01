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Общество1 января 2022 12:47

Путин назначил пять новых судей в Коми

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба Кремля

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин назначил пять судей в Коми. Соответствующий указ размещен на портале

Так, судьей Сыктывкарского городского суда назначена Наталья Прилепова. Должность в Сосногорском городском суде заняла Евгения Аксютко. В Сысольском районе будет работать Екатерина Устюжанинова. Судьей Ухтинского городского суда стала Оксана Яковенко. Трудиться в Эжвинском районе Сыктывкара будет Ксения Терентьева.

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