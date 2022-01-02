В Сыктывкаре пьяный таксист спровоцировал ДТП с пострадавшим

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Сыктывкаре по вине пьяного таксиста пострадал 28-летний водитель Daewoo Nexia. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, мужчина на высокой скорости врезался в легковушку на перекрестке улиц Орджоникидзе Элеваторной.

ДТП было зафиксировано в третьем часу 1 января. По предварительным данным, 39-летний мужчина за рулем Renault Logan не уступил дорогу корейской машине. К счастью, травмы молодого человека оказались не тяжелыми: 28-летний сыктывкарец получил поверхностную рану головы и ушиб голени. В стационарном наблюдении, по словам медиков, он не нуждается.

По факту аварии начато ращбирательство.

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