В Сыктывкаре 31-летний мужчина ударил подростка ножом в живот

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре 14-летний подросток оказался на больничной койке с тяжелой травмой живота. На него напал 31-летний мужчина с ножом.

По данным СУ СК России по Коми, инцидент произошел 1 января на улице Малышева. Между мальчиком и подозреваемым возникла ссора, в ходе которой сыктывкарец напал на ребенка.

- Мужчина, используя малозначительный повод, ударил 14-летнего подростка ножом в область живота, - сообщили в ведомстве.

Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице. За ним наблюдают столичные медики.

На сегодняшний день подозреваемый задержан, ранее он привлекался к уголовной ответственности. В отношении фигуранта следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, закрепление доказательственной базы.

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