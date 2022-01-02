На трассе Сыктывкар - Ухта во время движения загорелась легковушка

Фото: Комиинформ

На трассе в Коми загорелась легковушка. Об инциденте сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, возгорание было зафиксировано сегодня, 2 января, на 92 км автодороги Сыктывкар - Ухта около села Серегово. К счастью, никто не пострадал. Находившиеся в салоне Skoda пассажир и водитель вовремя покинули машину и вызвали экстренные службы.

Пока неизвестно, что привело к самовозгоранию авто.

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