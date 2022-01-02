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Общество2 января 2022 13:39

Власти Сыктывкара попросили водителей не мешать уборке снега

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре в ночь со 2 на 3 января запланирована уборки снега. Работы пройдут на улице Пушкина, а также на Сысольском шоссе. В связи с этим власти города обратились к автовладельцам с просьбой.

- Сегодня в ночь запланирована вывозка снега на улицах, если водители освободят парковочные карманы. Просьба убрать автотранспорт и не препятствовать снегоуборочным работам, - заявили в городской мэрии.

Уточняется, что техника пройдется от улицы Первомайской до Западной улицы, а также Южной улицы до Октябрьского проспекта.

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