«Удары сапогами посыпались в лицо»: в Коми мужчины избили кормящую бездомных собак женщину

Фото: архив "КП"

В Коми двое мужчин избили пожилую женщину за то, что она кормила бездомных собак. Сейчас женщина находится в больнице.

Как сообщает издание «Комиинформ», инцидент произошел 1 января в поселке Зеленец. Женщина вышла во двор с кормом для безнадзорных псов, однако встретила недовольство со стороны мужчин. Они сначала сделали ей замечание, а затем перешли от слов к делу.

- Я сказала, что волонтер и буду кормить животных, сразу после этого получила удар в голову и упала, затем мужчины начали меня избивать. Шапка отлетела в сторону, и удары сапогами посыпались в лицо, - рассказала сама пострадавшая.

Местная жительница уже написала заявление в полицию и ждет разбирательств со стороны правоохранительных органов.

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