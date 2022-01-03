Дочь жительницы Коми, которую избили за кормление собак, ищет свидетелей преступления

Фото из личного архива Надежды Петросян

В селе Зеленец двое мужчин избили пенсионерку. Поводом для нападения стал тот факт, что женщина прикармливала бездомных собак у себя во дворе. Сельчане сначала сделали пострадавшей замечание в грубой форме, а затем применили силу.

Дочь пострадавшей женщины обратилась к неравнодушным жителям села с просьбой помочь найти свидетелей преступления. По ее словам, сейчас мама госпитализирована в больницу. Женщина намерена наказать нападавших по всей строгости закона.

- Двое мужчин ее жестоко избили и скрылись с места преступления, я прошу всех жильцов села Зеленец, в особенности жильцов домов №15 и №11 откликнуться, если они были свидетелями данного преступления. Возможно, кто-то из вас случайно видел из окна, возможно, в вашей машине находится видеорегистратор, который смог запечатлеть это издевательство над моей мамой, - написала девушка.

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