СК заинтересовался избиением женщины под Сыктывкаром

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет проводит проверку по факту избиения 62-летней жительницы Сыктывдинского района. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, в селе Зеленец двое мужчин избили пенсионерку. Поводом для нападения стал тот факт, что женщина прикармливала бездомных собак у себя во дворе. Сельчане сначала сделали пострадавшей замечание в грубой форме, а затем применили силу. Дочь пострадавшей женщины обратилась к неравнодушным жителям села с просьбой помочь найти свидетелей преступления. По ее словам, сейчас мама госпитализирована в больницу.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. В ведомстве отметили, что люди, на которых указала пострадавшая, свою причастность к случившемуся отрицают. Назначена экспертиза, которая покажет степень причиненного вреда женщине. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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