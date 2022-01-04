В Коми более 3 тысяч человек заключили социальный контракт

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В 2021 году социальный контракт заключили более 3 тысяч жителей Коми с низкими доходами. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между малоимущим и Центром социальной защиты на срок от трех месяцев до года. Центр обязуется выплатить гражданину пособие, а гражданин – выполнить мероприятия, которые предусмотрены в его программе социальной адаптации. Главная задача контракта – это создание таких условий для малоимущих, чтобы они сами активно действовали для преодоления трудной жизненной ситуации.

С 2021 года в число направлений государственной помощи на основании соцконтракта включена поддержка на развитие личного подсобного хозяйства. Помимо этого, участники проекта могут заключить социальный контракт для поиска работы, организации бизнеса или самозанятости, а также для преодоления трудной жизненной ситуации.

В прошлом году в Коми заключили 3015 соцконтрактов. На поиск работы свои усилия 1379 жителей Коми. Решили воспользоваться такой помощью государства, чтобы стать предпринимателями, 492 человека. На развитие личного подсобного хозяйства госсоцпомощь, полученную по соцконтракту, направили 305 человек. Еще 839 жителей республики заключили социальный контракт для преодоления трудной жизненной ситуации.

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