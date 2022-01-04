Фото: "Лузалес"

В Коми скончалась ветеран торговли Валентина Грицишина. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Лузалес».

Грицишина – старшая сестра основателя компании «Лузалес» Николая Семенюка. Именно по приглашению сестры он в 80-х годах приехал в Коми, где и создал одно из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий.

Грицишина всю жизнь проработала в системе «Горпищеторга», который реорганизовали в объединение «Продтовары». Она прошла все ступеньки карьерного роста от продавца до руководителя. В начале 90-х Грицишина возглавила продовольственную базу объединения «Продтовары». За отличную трудовую деятельность онанеоднократно была удостоена наград различного уровня.

Прощание с Грицишиной Валентиной Терентьевной состоится в среду, 5 января, в Свято-Казанском храме в Кочпоне. Траурная церемония начнется в 11.00.

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