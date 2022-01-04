За 11 месяцев налогоплательщики Коми направили в бюджет РФ 334,3 миллиарда рублей

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В январе-ноябре 2021 года налогоплательщики Коми направили 334,3 миллиарда рублей в федеральный бюджет. Об этом сообщает Комистат.

Доходы консолидированного бюджета по сравнению с 2020 годом выросли на 14%. Что же касается расходов, то они уменьшились на 3%. На обслуживание государственного и муниципального долга было направлено 1,5 миллиарда рублей. Уточняется, что это 2% расходов.

В январе-ноябре профицит консолидированного бюджета республики составил 9,7 миллиарда рублей. В аналогичный период прошлого года дефицит бюджета составил 6,5 миллиарда рублей.

От налогоплательщиков Коми в бюджетную систему России поступило 334,3 миллиарда рублей в качестве налогов, сборов и иных обязательных платежей. Это в 2,1 раза больше, чем в январе-ноябре 2020 года.

Совокупная задолженность перед бюджетами всех уровней по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям на 1 декабря 2021 года составила 8,6 миллиарда рублей. По сравнению с началом года, задолженность повысилась на 7%, а по отношению к такой же дате 2020 года – уменьшилась на 9%.

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