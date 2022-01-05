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Общество5 января 2022 7:56

Под Сыктывкаром добыли первого в 2022 году волка

Источник:kp.ru
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Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В Сыктывдинском районе добыли первого в 2022 году волка. Об этом сообщает сообщество Коми республиканского общества охотников и рыболовов «Сыктывдин».

Хищник попался в капкан в пяти километрах от Гарьинской развилки. Волка добыл профессиональный охотник из Сыктывкара.

Напомним, с начала декабря в Коми добыли 29 особей волка. Отстрел волков организовали администрации районов, охотоведы и охотники. С начала декабря в Коми удалось добыть 29 особей волка.

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