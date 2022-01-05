В Коми появятся льготные тарифы на электричество

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В Коми появятся льготные тарифы на электроэнергию для дизельных электростанций. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского комитета по тарифам.

– Изменения федерального законодательства в сфере электроэнергетики определяют с 2022 года устанавливать тарифы на электроэнергию для потребителей дизельных электростанций на экономически обоснованном уровне, – говорится в сообщении.

Себестоимость выработки на таких электростанциях значительно превышает средние тарифы. С учетом изменений федерального законодательства, это могло бы привести к росту тарифов на электричество с 3,56 руб./кВтч до почти 44 руб./кВтч.

В Коми работают 28 дизельных электростанций, обеспечивающих поставку электроэнергии в 44 населенных пункта. Действующей редакцией Закона о льготных тарифах применение тарифов на электроэнергию ниже экономически обоснованных не предусмотрено. Для того, чтобы не допустить такой ситуации, комитет проработал проект изменений в закон. Согласно документу, для ряда сел предлагается установить льготные тарифы.По предварительным расчетам, необходимый объем субсидирования на 2022 год составит более 360 миллионов рублей.

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