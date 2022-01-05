В Сыктывкаре не смог сесть самолет из Санкт-Петербурга

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В субботу, 1 января, в Сыктывкаре не смог приземлиться самолет из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила группа «Гражданская Авиация в Коми».

Самолет авиакомпании Smartavia летел из северной столицы в Сыктывкар. Воздушное судно должно было приземлиться в столице Коми в 22.05. Однако из-за сильного снегопада и плохого коэфициента сцепления с полосой авиалайнер перенаправили на запасной аэродром. В итоге самолет сел в Архангельске.

В группе «Авиация Коми», в это же время в аэропорту Сыктывкара происходила посадка пассажиров на рейс Сыктывкар – Внуково. Для взлета состояние полосы также не подходило. В итоге вылет пришлось задержать примерно на два часа. В это время полосу обрабатывали регентами.

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