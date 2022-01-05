В январе в Коми 185 пар заключат брак

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В январе 2022 года в Коми заявление на заключение брака подали 185 пар. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минюста.

В январе подали 74 заявления на развод. За аналогичный период прошлого года на заключение брака подали 243 заявления. В январе 2021 года развелась 221 пара. 31 декабря выпало на выходной день, поэтому загсы Коми не расписывали пары.

В 2021 году регистрация брака проходила в торжественной обстановке. Однако при этом обязательно использовались средства индивидуальной защиты. В настоящее время регистрация брака по-прежнему проводится в присутствии не более 10 человек. Как передает «Комиинформ», в это число входят сотрудники загса, молодожены, фотографы и гости.

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