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Общество6 января 2022 9:08

В Коми третью неделю ищут 59-летнюю женщину

Источник:kp.ru
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Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

В Усинске ищут пропавшего Хвостика Александра Михайловича 1962 года рождения. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 59-летний мужчина пропал еще 20 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно. Рост пропавшего – 178 сантиметров, он худощавого телосложения с русыми волосами и серыми глазами. Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 8 800 700-54-52 или 02.

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