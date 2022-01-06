За неделю на пожарах в Коми пострадали семь человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

С 30 декабря по 6 января в Коми произошло 35 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Как рассказали в ведомстве, в результате пожаров пострадали трое взрослых и четверо детей. Кроме того, один человек погиб. Основной причиной пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей. Больше всего пожаров произошло в Сыктывкаре и Ухте – по четыре. Пожар, в результате которого погиб человек, произошел в Койгородском районе 30 декабря. Причиной трагедии стала неосторожность при курении.

Причинами травмирования людей стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства электрооборудования. Все люди получили травмы в жилье. Пять из семи человек пострадали в ночное время. За последние двое суток в республике произошло 16 пожаров. Это почти половина всех пожаров за прошедшие праздничные дни.

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