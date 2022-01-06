За год в Коми ОМОН задержал 40 подозреваемых в преступлениях

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В 2021 году в Коми сотрудники ОМОН «Зырянин» задержали 40 подозреваемых в преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.

Бойцы ОМОН выполнили более 600 мероприятий. За административные нарушения задержали более 300 человек, еще 40 – по подозрению в совершении преступлений. Сотрудники ОМОН изъяли четыре единицы оружия, 30 боеприпасов, 400 грамм взрывчатых веществ, более 100 грамм наркотических средств, а также более 2,8 миллиона рублей.

Сотрудники ОМОН «Зырянин» оказали силовую поддержку в изъятии контрафакта (спортивной одежды) в Сыктывкаре на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Также росгвардейцы приняли участие в закрытии игорных заведений и изъятия находящейся в них оргтехники. Кроме того, бойцы ОМОН задержали мужчину 1977 года рождения, подозреваемого в незаконном удержании ребенка.

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