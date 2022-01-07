В Коми внезапно свернули поиски пропавшего три недели назад мужчины

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт» в Коми сообщили накануне, 6 января, что поиски пропавшего 59-летнего Александра Хвостика завершены. По предоставленной информации, его нашли живым.

О том, что произошло с жителем Усинка, неизвестно. В организации предпочли не раскрывать информацию. О состоянии здоровья данных также нет.

«Комсомолка» писала ранее, что о пропавшем не было никакой информации с 20 декабря. К поискам подключили волонтеров и полицию с неравнодушными. Вчера вечером поступили данные, что он найден.

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