Жители Ухты и Сыктывкара после праздников могут дать елкам вторую жизнь

Фото: архив КП

В Коми региональный оператор Севера предлагает жителям Сыктывкара принять участие в экологической акции. По замыслу теперь можно будет не выкидывать попусту новогодние елку, а сдать их в специальное место, чтобы дать вторую жизнь.

– Региональный оператор Севера обращается к жителям Ухты и Сыктывкара с просьбой не бросать деревья в контейнеры и бункеры, не оставлять их возле подъездов, а относить к контейнерным площадкам. Собирать ёлки с площадок будет специальный автомобиль, – следует из опубликованного пресс-релиза.

Сбор планируется начать после Старого Нового года. Деревья планируется сдать в приют для бездомных животных «Добрый город» в Ухте и в конный центр «Аврора» в Сыктывкаре.

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