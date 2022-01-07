В Коми 17 пожарных пытались спасти жилой дом от огня

Фото: архив КП

В региональном МЧС передали о пожаре в жилом доме, который произошел накануне, 6 января. По информации ведомства, сообщение о возгорании на улице Набережной в селе Кослан поступило к ним в 16:00. Чтобы потушить пламя, на место происшествия выехали 17 огнеборцев и четыре единицы техники.

Справится с огнем полностью удалось через три часа – в 18:59. В результате происшествия дом сгорел на площади 60 квадратных метров.

В качестве предварительной причины произошедшего назвали нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. О жертвах и пострадавших данных нет.

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