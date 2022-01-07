В Сыктывкаре жители общежития остались без санузла из-за замерзших труб

Фото: Черный список Сыктывкара | Коми/Вконтакте

Жители Заречья в Сыктывкаре опубликовали в социальных сетях сообщение о том, что они остались без санузла. Согласно посту Вконтакте, причиной тому стали замерзшие трубы. Пока что на помощь пострадавшим никто не пришел.

– В таком состоянии находится наш туалет в общежитии в Сыктывкаре, Переводная,1. <...> Вода не уходит, стоит вонь просто ужасная, – комментирует автор.

По ее словам, пока что на жалобы жильцов общежития Куратовская управляющая компания не отреагировала.

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