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Общество7 января 2022 15:01

В Сыктывкаре жители общежития остались без санузла из-за замерзших труб

Источник:kp.ru
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Фото: Черный список Сыктывкара | Коми/Вконтакте

Фото: Черный список Сыктывкара | Коми/Вконтакте

Жители Заречья в Сыктывкаре опубликовали в социальных сетях сообщение о том, что они остались без санузла. Согласно посту Вконтакте, причиной тому стали замерзшие трубы. Пока что на помощь пострадавшим никто не пришел.

– В таком состоянии находится наш туалет в общежитии в Сыктывкаре, Переводная,1. <...> Вода не уходит, стоит вонь просто ужасная, – комментирует автор.

По ее словам, пока что на жалобы жильцов общежития Куратовская управляющая компания не отреагировала.

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