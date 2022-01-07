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Общество7 января 2022 16:58

Жителя Сыктывкара оштрафовали на 15 тысяч рублей за отсутствие маски

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жителю Сыктывкара по решению суда выписали штраф в размере 15 тысяч рублей. Причиной стало отсутствие защитной маски в магазине. Как выяснилось, мужчину за нарушение правил штрафовали и ранее.

Суд, приняв во внимание тот факт, что нарушитель и раньше привлекался за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, назначил ему максимальный штраф.

Теперь сыктывкарец должен выплатить 15 тысяч рублей.

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