Жителя Сыктывкара оштрафовали на 15 тысяч рублей за отсутствие маски

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Жителю Сыктывкара по решению суда выписали штраф в размере 15 тысяч рублей. Причиной стало отсутствие защитной маски в магазине. Как выяснилось, мужчину за нарушение правил штрафовали и ранее.

Суд, приняв во внимание тот факт, что нарушитель и раньше привлекался за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, назначил ему максимальный штраф.

Теперь сыктывкарец должен выплатить 15 тысяч рублей.

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