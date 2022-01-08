В Коми снизилась заболеваемость сифилисом и ВИЧ

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В Коми снизилось количество заражений социально значимыми заболеваниями. В эту группу входят инфекции, такие как сифилис, педикулез, гонококковая инфекция, туберкулез, а также ВИЧ и СПИД. Это следует из доклада Комистата, который рассказал, чем болели жители региона в 2021 году.

К тому же, за 11 месяцев 2021 года республиканскими медиками не диагностировано ни одного случая заболевания дифтерией, корью, краснухой и эпидемическим паротитом. Случаи заболеваний коклюшем были отмечены только у детей.

Вместе с тем жители Коми чаще заражались острыми инфекциями дыхательных путей, ветрянкой и вирусными гепатитами.

Также раскрыта статистика заболевания среди детей. В январе-ноябре несовершеннолетние в возрасте до 14 лет занимали 95% по ветряной оспе, 83% по острым кишечным инфекциям, 75% по педикулезу, а по сальмонеллезным и острым респираторно-вирусным инфекциям - 65% и 51%, соответственно.

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