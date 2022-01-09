В Коми стабилизировали ситуацию с поставкой молока в продуктовые магазины

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В Коми урегулировали ситуацию с поставками молока. Ранее в республике был отмечен дефицит молочной продукции, особенно ее отсутствие заметили жители Сыктывкара.

По словам министра сельского хозяйства Коми Дениса Шаронова, сложившаяся обстановка стала для властей неким уроком, позволившим им обратить внимание на данную отрасль. Впредь, как отметил глава ведомства, министерство намерено оказать поддержку производителям молока. Так, власти намерены открывать по три молочные фермы в год.

- По социально значимым продуктам - молоку и молочной продукции - мы выровняли ситуацию, но для нас это послужило хорошим уроком в оценке потенциала развития молочной отрасли региона. К сожалению, отрасль оставалась без должного внимания долгое время, и без государственной поддержки выживать было просто невозможно. Ситуация с развитием пандемии, когда упали доходы населения, снизилась покупательская способность населения. Соответственно, все это сказалось на бюджете и объемах поддержки. Перед нами стоит серьезный вызов по поддержке сельхоз предприятий, чтобы они могли нарастить объемы молока, а мы - обеспечить его сбыт. На сегодня у нас такая возможность есть, - цитирует Шаронова издание «Комиинформ».

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