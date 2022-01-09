В Ухте из-за коммунальной аварии без воды остались жители двухэтажек

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В ухтинском поселке Дальний произошла коммунальная авария, из-за которой без холодной воды остались жильцы нескольких домов. Выяснилось, что на магистральном водоводе образовалась утечка.

По данным информационной программы «День», в домах №1, 2, 3 и 4 по улице Газовиков, а также на Авиационной улице 2 и 2а до 16:00 9 января отключена подача холодной воды. Также сообщается, что из-за аварии на водоводе затопило подвал магазина по улице Авиационной, 1.

На данный момент сотрудники коммунальных служб работают на месте аварии.

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