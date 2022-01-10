В Ухте устранили аварию на магистральном водопроводе

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Администрация Ухты сообщила, что в поселке Дальний завершили работы по устранению коммунальной аварии, из-за которой несколько домов остались без водоснабжения.

Известно, что ремонт закончили в 16:10 накануне, 9 января, передали в «Комиинформ» со ссылкой на муниципалитет.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что подача холодной воды прекратилась в домах №1, 2, 3 и 4 по улице Газовиков, а также на Авиационной улице в домах 2 и 2а. Из-за аварии также оказался затопленным подвал магазина по улице Авиационной, 1.

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