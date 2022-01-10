В Сыктывкаре автобус врезался в Daewoo: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 9 января, Сыктывкаре столкнулись автобус ПАЗ и Daewoo Matiz, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 21:04. Мужчина 1980 года рождения ехал за рулем автобуса №174 по улице Орджоникидзе. На перекрестке с Октябрьским проспектом в районе дома №100 водитель начал поворачивать налево. При этом мужчина не уступил дорогу Daewoo Matiz, и они столкнулись. В салоне автобуса находились три человека. В результате ДТП пострадала пассажирка Daewoo Matiz 1980 года рождения. У нее диагностировали автотравму и ушиб головы. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

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