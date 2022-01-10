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Общество10 января 2022 7:56

В Коми 12 января зазвучат сирены

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми завоют сирены. Об этом сообщает республиканский комитет гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Уточняется, что проверка систем оповещения населения запланирована на 12 января с 10 утра до 12 дня. В это время жители Коми услышат короткие запуски сирен и речевое сообщение. В комитете попросили граждан не беспокоиться и проявить понимание.

Также в Сыктывкаре, Ухте и в Воркуте проходит опытная эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В этот период в указанных городах будут предаваться речевые сообщения по сети уличных громкоговорителей.

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