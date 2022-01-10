В Сыктывкаре на 10 маршрутах подорожает проезд

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С 20 января в Сыктывкаре на 10 маршрутах стоимость проезда составит 30 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Комиавтотранс».

– С 20 января стоимость проезда на автобусных маршрутах №3, 9, 18, 19, 30, 36, 38, 46, 54 и 55 составит 30 рублей, – говорится в сообщении.

Тариф пересмотрели по итогам анализа расходов на перевозку пассажиров. При этом учитывалось подорожание топлива и запчастей. Кроме того, было принято во внимание то, что затраты на обслуживание и ремонт автобусов также возросли. Стоимость проезда не индексировалась с июня 2019 года. Если же расплачиваться транспортными картами и брелоками, стоимость поездки уменьшается на два рубля.

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