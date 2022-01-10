Сыктывкарец украл в ночном клубе телефон и сдал его в ремонт

Фото: архив КП

В Сыктывкаре местного жителя 1999 года рождения подозревают в краже телефона стоимостью 55 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился студент вуза. Молодой человек рассказал, что у него пропал телефон. Оказалось, что к краже причастен ранее не судимый сыктывкарец. Выяснилось, что молодые люди отдыхали в ночном клубе. Студент выпил немало алкоголя и уронил свой телефон. Это заметил один из посетителей клуба и поднял гаджет. Телефон был заблокирован, поэтому злоумышленник отнес его в мастерскую, а сим-карту выкинул.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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