В школах Коми появится новый учебный предмет

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В школах Коми введут новую дисциплину. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка. Речь идет об уроках финансовой грамотности, которые начнутся в новом учебном году.

— Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2022 года, а по согласованию с родителями — уже с 2021 года, — говорится в релизе.

Курс предусмотрен для учащихся 1-9 классов. Ученики младшего звена будут постигать азы финансовой грамотности в рамках «окружающего мира», а среднее звено — на уроках обществознания и географии.

Детям расскажут о правилах кибербезопасности, научат отслеживать свои доходы и расходы. Школьникам постарше объяснят, как заполнять финансовые и налоговые документы, обучат основам предпринимательской деятельности.

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