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В настоящее время в Коми 2304 человека лечатся от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

На сегодняшний день 93 пациента лечатся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. К аппаратам ИВЛ подключены 37 человека. Подавляющее большинство больных сейчас находятся в стационарах. Среди умерших от этой болезни 83,4% пациентов были в возрасте от 60 лет и старше.

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