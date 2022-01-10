Школьники и студенты Коми смогут потратить средства «Пушкинской карты» в кино

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Возможности «Пушкинской карты» расширены. Так, для студентов и школьников Коми теперь доступны походы в кинотеатры на отечественные фильмы.

На эти цели обладатели карты могут потратить 2 тысячи в течение года, уже начиная с февраля. Напомним, максимальный лимит составляет 5 тысяч рублей.

Отмечается, что фильм должен быть выпущен при поддержке Минкульта России, а также Фонда кино.

Справка

«Пушкинская карта» - это специальная банковская карта для молодёжи от 14 до 22 лет, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счёт таких карт направляет государство. Эта программа была запущена в 2021 году по инициативе президента России и стала очень востребованной. Всего за четыре месяца в ней приняли участие около 3,7 миллиона человек, было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей.

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