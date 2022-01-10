В Коми не успевают построить школу на 600 мест

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Строители школы в Объячево Прилузского района отстают от графика на три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Коми.

Как рассказали в ведомстве, школу на 600 мест должны сдать в августе 2022 года. В конце года на объекте работали 52 человека и шесть единиц техники. Там выполняется кирпичная кладка второго и третьего этажей, устройство перекрытий и монолитных участков первого этажа и устройство перекрытий второго этажа. Строительная готовность школы в конце года составляла 28%. Отставание от графика оценивается в три месяца.

Такая ситуация связана с задержками при погружении свай. Дело в том, что потребовалось проведение дополнительных работ по лидерному бурению для погружения свай на проектные отметки. Для того, чтобы нагнать темпы, подрядчик наращивает количество рабочей силы, а также параллельное выполняет работы на нескольких участках здания. Ожидается, что полностью ликвидируют отставание весной-летом 2022 года.

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