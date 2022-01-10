В школах Коми продлили зимние каникулы

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В отдельных школах Коми каникулы продлятся до 11,12,13 января. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства образования.

В понедельник, 10 января, в большинстве школ Коми новогодние каникулы закончились. Однако в отдельных школах республики каникулы продлятся до 11,12,13 января. Это связано с тем, что образовательные учреждения самостоятельно решают вопросы организации учебного процесса. Поэтому в разных школах каникулы начинаются и заканчиваются в разные даты.

Из 309 школ возобновили учебный процесс 293. За парты вернулись более 100 тысяч детей. Кроме того, в Коми открылись детские сады. В общей сложности туда ходят 50 тысяч воспитанников.

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