Прощание с чемпионкой мира по лыжным гонкам Ниной Рочевой состоится 11 января

Фото из личного архива Нины Рочевой

Стали известны дата и время прощания с прославленной лыжницей Ниной Рочевой, которая скончалась на 74 году жизни. По словам близких, церемония пройдет завтра, 11 января, в Республиканском лыжном комплексе им. Л. Сметаниной в 11 утра.

Напомним, легендарная спортсменка умерла 8 января. Ее смерть стала невосполнимой утратой для всей республики. Тысячи жителей Коми выразили свои соболезнования и слова поддержке семье Нины Рочевой.

- Очень жаль, не стало выдающейся спортсменки, прекрасного тренера, замечательного человека, пусть земля будет пухом, соболезнования всем родным и близким, - написал Степан.

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