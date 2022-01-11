На участке автодороги Сыктывкар-Ухта изменили максимальную скорость до 40 км/ч

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В ГИБДД Сыктывкара через пресс-службу проинформировали, что на участке дороги Сыктывкар- Ухта от 11 до 14 км снизили максимальную скорость. Теперь водителям можно разгонять автомобиль только до 40 км/ч.

В ведомстве уточнили, что автолюбителей об изменении информирует специальный дорожный знак. За нарушение скоростного режима, как и обычно, предусмотрен штраф.

– Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости» предусмотрена административная ответственность, – напомнили инспекторы.

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